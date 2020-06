TV Aparecida recontrata Rogério Chiaravalli para programa de artesanato

Divulgação/JuanRibeiro Rogério Chiaravalli





"O bom filho para casa torna", expressão que cai como uma luva e ilustra o atual momento profissional de Rogério Chiaravalli. Após passar nove meses na grade de programação da TV Gazeta, o apresentador assinou novo contrato e está de volta à TV Aparecida, com o "Faça Você Mesmo", "um projeto do coração", como faz questão de frisar, e que ensina técnicas diferenciadas de artesanato por meio da participação dos principais profissionais do país. "Estou muito feliz com esse retorno. Aqui, me sinto em casa", comemorou o rapaz, que já comandou o "Kombina", com Bete Ribeiro, e o "Tudo em Família", na emissora católica.

Radialista e jornalista, Rogerinho, como é conhecido, também tem passagens pela CNT, RedeTV!, Rede Mulher e Canal Rural, especializado em agronegócios. A estreia está prevista para daqui a alguns dias.