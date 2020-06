Cabeleireiro das celebs, Diego Fortes revela segredos de beleza de Juliana Paes

Divulgação Diego Fortes





Neste período de isolamento social causado pelo novo coronavírus, Juliana Paes tem exibido o seu cabelo natural, cacheado, nas postagens de suas redes sociais. Mas, antes do novo visual, utilizou o famoso mega hair por bastante tempo, até mesmo para compor os mais variados personagens. Quem não se lembra de Bibi Perigosa, de "A Força do Querer", que roubou a cena e virou a queridinha do país? Os responsáveis pela transformação da protagonista da novela de Glória Perez foram os cabeleireiros Diego e Cintia Fortes, proprietários do Fortes Mega Hair Studio, da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e do recém-inaugurado Fortes Hair Extensions, em Orlando.



Em conversa com o iG Gente , Diego revelou alguns segredos de beleza da estrela da Globo : "Todos os cabelos são escolhidos a dedo, mas ela gosta mesmo dos 'brasileiros do sul', considerados um dos melhores do mundo pela diversidade de tons e tipos, que vão do liso ao cacheado". Já sobre os cuidados, minimizou, classificando-os como "supersimples". "Depois que a Juliana usou o método de extensão com fita adesiva, o cabelo natural dela teve um progresso muito positivo. Antes, utilizava o procedimento chamado fio a fio, que prejudica esse processo de crescimento, principalmente quando é preciso fazer muitas modificações, como é o caso das atrizes", explicou o expert.

Desde então, a multitalentosa artista virou uma das maiores incentivadoras da expansão dos negócios do casal Fortes para terras americanas. Tanto que, em janeiro, quando esteve com a família em Orlando, fez a última manutenção nos fios antes de optar pela retirada do acessório capilar. "Temos um vínculo de amizade muito bacana. Ela é generosa, simpática, de um coração enorme. Tivemos o privilégio de não só fazer o cabelo dela, mas também de ganharmos uma amiga", contou-nos Diego. Très chic!