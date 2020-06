Noiva põe anel para vender na internet após descobrir traição

Zoe Butt, de 26 anos, vivia um relacionamento de cinco anos com Paul Botwright quando foi pedida em casamento no ano novo e estava tão perto do tão sonhado dia do seu casamento. Mas, infelizmente, tudo foi perdido quando Zoe descobriu que seu noivo estava vivendo outro relacionamento pelas suas costas, há quatro anos.

Triangle News Zoe e Paul estavam juntos desde 2015





Após descobrir isso, Zoe não apenas terminou o relacionamento como pediu o anel de noivado de Paul de volta. Ao conseguir, colocou para vender em sua página no Faceboom com um anúncio que viralizou.

No anúncio, a mulher diz: "Aliança de noivado à venda. Boas condições, alguns arranhões, mas ainda tem boa aparência, o único problema é que talvez esteja contaminada pelo homem mentiroso e traidor que a usava".

Triangle News O anúncio chamou muita atenção e ganhou diversos comentários de pessoas que se divertiram com a história





Apesar do anúncio ter alcançado mais de um milhão de curtidas, nenhuma oferta pelo anel foi feita ainda. "Eu só queria me livrar daquilo, eu realmente gostaria de vendê-lo, mas ninguém o quer por causa da forma como anunciei", disse Zoe.