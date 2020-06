Mônica Carvalho posa só de toalha para sessão de fotos via FaceTime

Divulgação/JoãoPassos Mônica Carvalho





Mônica Carvalho, que recentemente se recuperou da Covid-19 e agradeceu a Deus por ter passado pela doença com sintomas leves, também optou pelo ensaio a distância, dirigido pelo fotógrafo João Passos, autor do livro "15 Anos de Tapete Vermelho", no qual relata experiências vividas com Hebe Camargo, Zezé Di Camargo & Luciano e Gisele Bündchen, entre outros famosos. De quarentena em sua casa, em São Paulo, com o marido, o empresário Alaor Paris, e as filhas, Valentina e Yaclara, ela aceitou o convite de imediato e ainda sugeriu ser retratada em um momento, digamos, mais íntimo. Não à toa, a escolha do banheiro e o tema pós-banho. "É fácil ser fotografada quando o profissional é bom", brincou a atriz, que recebeu um feedback à altura. "As fotos têm a sua cara e o seu astral. Você continua uma menina, sempre linda".

Em tempos de transformação do contexto profissional por conta da pandemia do novo coronavírus, os desafios têm sido maiores, mas não menos prazerosos. Exemplo disso é que, além do compacto de "Fina Estampa", novela da Globo escrita por Aguinaldo Silva, Mônica está no ar com a primeira temporada da websérie "Saraliaeleia", uma tragicomédia de sua autoria, que conta a história de três amigas confinadas em um pequeno apartamento e que traz, em seu elenco, Renata Brás e Michele Muniz. Os episódios são transmitidos via YouTube e iGTV, aplicativo de vídeos do Instagram. "Venha descobrir o que acontece nesse universo paralelo e real", diz uma das chamadas da sitcom.