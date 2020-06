Mel Fronckowiak é mais uma famosa a mostrar os cabelos brancos nesta quarentena

A atriz Mel Fronckowiak, mulher de Rodrigo Santoro, mostrou nesta quarta-feira (24), com uma foto no Instagram, que não há problema algum em envelhecer e exibir cabelos brancos, pelo contrário.



Reprodução/Instagram Mel Fronckowiak postou foto no Instagram nesta quarta-feira (24) mostrando os cabelos brancos

Na legenda da imagem em que aparece com os fios naturais e diversos cabelos brancos, ela diz que aceitar a idade é um processo contínuo e encarar tudo isso pode ser libertador.

"#MelPorAqui de hoje vem com a dica de um botãozinho libertador e nos ensina lições importantes sobre o envelhecer. Que acontece todos os dias aos poucos para todos nós, desde os primeiros cabelos brancos até a capacidade de nos libertamos e sermos mais e mais felizes", escreve a atriz.

Mel não é a única celebridade a mostrar fios brancos e naturais durante essa quarentena. Recentemente, Preta Gil agitou as redes ao exibir com orgulho uma mecha branca . Fafá de Belém também se mostra feliz com os fios sem tintura. E a lista não para por aí. Veja na galeria mais famosas e seus cabelos brancos:





E como cuidar dos cabelos brancos?

Você também aproveitou a quarentena para deixar a tintura de lado? Se está nesse time deve ter notado que os cabelos brancos têm uma textura diferente dos coloridos e, por isso, exigem alguns cuidados. Relembre as dicas que já fizeram sucesso aqui no Delas: