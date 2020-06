Primeira transexual da história do "Big Brother Brasil", mais precisamente da décima primeira edição do reality show da Globo, Ariadna Arantes saiu em defesa de Samantha Schmütz na troca de alfinetadas com Ludmilla, por causa de sua escalação para a segunda temporada da série "Arcanjo Renegado" , do serviço de streaming Globoplay.

Divulgação/Instagram/Reprodução Ex-BBB Ariadna Arantes toma partido de Schmütz na treta com Ludmilla





"O meu sonho é que meus amigos atores, desempregados, porém formados em Artes Cênicas, tenham essa mesma facilidade em conseguir um papel", argumentou a atriz, que está no ar na reprise da novela "Totalmente Demais".

Do tipo que não leva desaforo para casa, Lud revidou na sequência e também afirmou que é uma artista antes de ser cantora. Para a ex-BBB, que vive na Itália, atua como maquiadora e ganha dinheiro como influenciadora digital, não foi desmerecimento. Pelo contrário! "Concordo com a Samantha. Quantos atores formados à espera de um trabalho? Só deram esse papel para Ludmilla, porque é famosa. Ela não estudou para isso! Seria o mesmo de ver um médico atuando antes mesmo de ele se formar.



Dai a César o que é de César", opinou Ariadna em um perfil no Instagram, que apontou a fala como possível tentativa de desmerecer e diminuir uma conquista. Agora, resta aguardar os desdobramentos.