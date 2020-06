Fã do ator de "365 Dias", Simony assume namoro com sertanejo Felipe Rodriguez

Simony também entrou na brincadeira e se rendeu aos encantos de Michele Morrone, que se tornou um dos nomes mais comentados dos últimos tempos por conta do longa-metragem polonês "365 Dias", da Netflix. Em uma foto em preto e branco em que o ator de 29 anos aparece fazendo uma bola de chiclete, a cantora escreveu "lindo" e interagiu com outras seguidoras, mostrando-se totalmente acessível e "gente como a gente".

Mais do que isso: achou graça quando deu de cara com as mensagens "Eita, até tu, amiga? Homem lindo, né?" e "Esse é o sonho de consumo de muitas mulheres".

Em uma postagem mais antiga, que destacava o lado musical do galã italiano, a ex-integrante do grupo infantil Balão Mágico não se segurou: "Ainda canta e toca? Não é possível!", questionou.

Outra famosa que sempre dá as caras por lá é a atriz Fernanda Paes Leme, da Globo. Agora, mudando do mundo virtual para o real, Simony encontrou um "Don Massimo Torricelli" para chamar de seu. Trata-se do cantor e compositor sertanejo Felipe Rodriguez, do hit "Briguenta", que conta com a participação especial de Fernando Zor, da dupla com Sorocaba.

Ela assumiu o novo romance nesta segunda-feira (22) em entrevista para a revista "Quem", após o colunista Thiago Rocha, do programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, cantar a bola.