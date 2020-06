Cadê meu pedido de casamento? TikTok de namorada frustada viraliza

Ser pedida em casamento é o sonho de várias mulheres, inclusive da usuária do TikTok BKalster. A americana viralizou no aplicativo após fazer vários vídeos com uma plaquinha dizendo há quantos dias ela espera que seu namorado faça o pedido de casamento.

Reprodução/TikTok Americana usa TikTok para contar há quantos dias espera o pedido de casamento





Os dois namoram há seis anos e, em um dos primeiros posts com as dicas sobre o desejo de casar na rede social, ela exibe um mini letreiro dizendo "2279 dias sem ser noiva" (em uma tradução livre).

Mas, parece que o namorado não entendeu as dicas e o tal pedido de casamento não veio. A americana continuou atualizando o contador, que muda para "2281 dias", "2294 dias" e "2305 dias".





Apesar de ser uma brincadeira, vários usuários do TikTok começaram a criticar a atitude da americana, dizendo que "não tinha graça" e que era uma "atitude mesquinha da parte dela".

Outros foram além e comentaram que era "assustador" o vídeo e que esperavam que ela nunca fosse pedida em casamento depois daquilo.

A história da usuária foi parar nas páginas de tabloides internacionais, como "The Sun", que reproduziram prints e comentários de seguidores. Mas não sabemos ao certo o final da história pois a mulher deletou os vídeos e apagou sua conta no TikTok.