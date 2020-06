No mês do orgulho LGBT, o iG faz uma live com o influencer Klébio Damas (@klebiodamas). Ele conversará com a repórter Mariana Mazzoni às 17h desta quinta-feira (25)no perfil do Instagram @portal_ig.

Reprodução/Instagram Klébio Damas fará live com o iG nesta quinta

Klébio faz bastante sucesso e entre o público jovem. Ele é bissexual e ficou conhecido por fazer vídeos engraçados nas redes sociais, além de abordar conteúdos relevantes para a comunidade LGBT. Não fique de fora dessa live no @portal_ig.