Mayra Cardi diz que Arthur Aguiar saiu de casa após dois meses de separação

Nos últimos dias, Mayra Cardi admitiu provocar o ex, Arthur Arguiar, com camisolas sensuais , uma vez que os dois ainda continuavam morando juntos, mesmo depois de dois meses de separação, por conta da quarentena.

Mas a empresária contou em entrevista à Coluna do Leo Dias, do jornal "Metrópoles", que essa situação mudou neste fim de semana, quando o ator se mudou oficialmente.

"Já tinha me separado há algumas semanas, mas como eu tinha que fazer uma cirurgia séria de troca de prótese de silicone e reconstrução da cesária, decidimos que Arthur continuaria em casa para ajudar no meu pós-peratório. Nos primeiros dias após a cirurgia, eu estava muito desabilitada e não me senti mais confortável de dormir com ele.", explicou a musa fitness.





"Convidei Arthur para ir para o quarto de hóspedes, mas jamais o expulsaria da minha casa", destacou Mayra. "Estava inchada, cheia de dor, precisava de ajuda para fazer xixi, tomar banho e etc. Não queria que ele me visse desta forma. Me sentia uma inválida. Era constragedor ser cuidada pelo ex assim", explicou.

Após o ator se mudar para o quarto de hóspedes, os dois conversaram e decidiram que seria melhor parar de morar juntos.

"Separar quando existe amor entre ambas as partes é muito díficil. Arthur não queria separação. E eu me separei dele o amando. Mas, os motivos que pude eu expus, os que não pude não vou expor nunca. A verdade é que para um relacionamento dar certo, só o amor não basta. E eu redescobri meu amor próprio e foi isso que me fez tomar esta decisão", relatou Mayra.

Ela ainda revelou se havia alguma possibilidade de reatarem o casamento futuramente: "Preciso deste afastamento para o tirar de vez do meu coração. Por agora, não vou voltar de jeito algum. Arthur precisa muito amadurecer. Quem sabe daqui a muitos anos, se ele provar isso, alguma coisa mude. Mas por enquanto eu quero não quero mesmo", finaliza.

Mayra Cardi e Arthur Aguiar estavam casados há pouco mais de dois anos quando anunciaram a sepação, no ínicio de maio deste ano.