Nutricionista comenta dietas de celebridades

Muitas pessoas pesquisam os hábitos de famosos para poderem copiar suas dietas e rotina de exercícios, mas nem sempre isso é recomendado. Além de cada corpo ter necessidades diferentes, muitos famosos seguem dietas radicais e atípicas. A nutricionista inglesa Amanda Ursell comentou algumas dessas dietas no site The Sun.

Reprodução Kim e Adele mantém uma dieta plant-based, frequentemente recomendada por nutricionistas





Robbie Williams



O cantor optou por fazer apenas uma refeição por dia, a janta, já que mantém hábitos noturnos. Além disso, consome o mínimo de açúcar possível, evitando o ingrediente seis dias na semana.

Amanda: "Se você só faz uma refeição por dia, você só tem que se preocupar com o que colocar nessa refeição, automaticamente cortando qualquer preocupação com lanches ao longo do dia. Porém, isso representa uma carga muito grande para o corpo processar, provavelmente ele não consegue todos os nutrientes e vitaminas processados em apenas uma refeição".



Ellie Goulding



A artista de 33 anos pratica jejuns de 40 horas, se limitando a tomar café, chá e água com eletrólitos.

Amanda: "Ficar 40 horas sem comer faz com que você perca muitas vitaminas e nutrientes. Me parece uma forma bem radical de se manter em forma, aconselharia evitar".



Simon Cowell



O jurado do X-Factor, que já chegou aos 60 anos, diz ter perdido 10cm de cintura seguindo uma dieta sem carne vermelha, açúcar e optando por cervejas lights.

Amanda: "Seguir esse tipo de dieta junto com outros hábitos saudáveis pode ajudar muito com o emagrecimento. Cortar a carne vermelha, porém, pode baixar os níveis de ferro no sangue, mas essa perda pode ser recompensada com grãos, verduras de folha escura, ovos e nozes".



Kim Kardashian



Kim, a maior socialite da internet, segue uma dieta plan- based e faz treinos de alta intensidade.

Amanda: "É uma ótima dieta de balanceada corretamente. Lembre-se de comer proteína o suficiente, principalmente se for treinar regularmente, grãos e tofu são boas opções".

Gwyneth Paltrow



A atriz e empresária segue a famosa "dieta cetogênica" que só permite o consumo de 50g de carboidrato por dia mas não restringe o consumo de gordura.

Amanda: "Essa dieta apresentou bons resultados quando acompanhada de nutricionistas em pessoas com epilepsia. Celebridades costumam adotá-la para perder peso rapidamente. O que geralmente acontece no começo, mas terá efeitos colaterais como baixa energia, problemas no sono e mau hálito".



Adele



A cantora que deu o que falar nos últimos meses, após ter emagrecido 45kg, contou que está seguindo uma dieta plant-based mas que permite o consumo de chocolate amargo e vinho tinto.

Amanda: "Alimentos recomendados na dieta Sirtfood servem para estimular a proteína no nosso corpo. Eles ajudam nosso corpo a queimar calorias e manter a nossa rotina de sono, ou seja, ajudam a perder peso sentindo-se bem".