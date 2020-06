Tati Quebra Barraco relembra inicio da carreira: "Da cozinha pros palcos"

Tati Quebra Barraco deve ter acordado nostálgica nesta quarta-feira (24). A funkeira postou uma série de tweets relembrando o início da sua trajetória no mundo do funk e revelou que trabalhava como cozinheira quando fez as primeiras rimas.

Reprodução/Instagram Tati Quebra Barraco relembra começo da carreira

A funkeira é da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e contou que, aos 13 anos, ela já era mãe e trabalhava na cozinha de uma creche na comunidade. " Não existia sonho de ser Mc e nem tanto em virar artista . Vivia a realidade, com o pé no chão", escreveu Tati.

Porém, tudo mudou em 1998, quando ela ficou três meses sem fazer sexo. A funkeira disse que estava em uma roda de amigos quando lançou uma rima contando que ela estava na seca . Nesse dia, nasceram os famosos famosos versos: "Eu fiquei três meses sem quebrar o barraco. Sou feia, mas tô na moda". Além de conseguir pegar alguém ela, ela conta que também viu a música ganhar uma proporção inesperada.

Gravei cd, DVD, recebi prêmios, viajei o mundo. O fato é: as vezes a vida te da coisas ruins e cabe vc tirar o melhor daquilo. pic.twitter.com/T3yWoqN2h1 — Tati Quebra Barraco (@TatiQBOficial) June 24, 2020

Tati conta que a música começou a crescer muito e acredita que isso foi pelo fato de ser inédito ter uma mulher falando abertamente sobre sexualidade. " Não sabia de feminismo . A questão era, se os homens podem. Eu posso também e até mais", ela explica.

Depois de estourar com esses primeiros versos, Tati chegou a rodar o mundo, gravar DVDs e receber prêmios. "Hoje sou casada e tenho mais de 20 anos de carreira. E hoje vejo que abri o local de fala pra muitas", a cantora conclui a dona de hits como "Boladona", lançada há 16 anos.