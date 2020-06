Leo Rosa, ator de "Amor de Mãe", faz vaquinha online por causa de câncer

O ator Leonardo Rosa está fazendo uma vaquinha na internet para arrecadar recursos para o tratamento de saúde. Há cerca de dois anos, o ator, que participou recentemente de "Amor de Mãe", descobriu um câncer em metástase no testículo. No ano passado, ele conseguiu fundos - também por meio de uma campanha na web - para ir ao México, onde se submeteu à Terapia Gerson.

Reprodução Leo Rosa





"Chegamos na segunda fase do processo de cura. Depois de três semanas de tratamento na Terapia Gerson, em Tijuana, no México, retornei ao Brasil para seguir com a terapia em casa. Esse processo se estende por dois anos. Diante da grande resposta positiva que tivemos em relação aos exames clínicos e laboratoriais, posso garantir que temos um avanço significativo em termos da evolução do quadro, com a diminuição do tamanho da massa tumoral girando em torno de 60% do tamanho anterior e com marcadores tumorais normalizados, ou seja, aspectos sanguíneos muito favoráveis e imagens que comprovam a eficácia do processo", disse Leo, através de um texto no site da arrecadação.

Em live recente com empresária Naná Karabachian, o ator falou mais sobre a terapia: "A Terapia Gerson salva vidas. Eu nunca estive tão bonito, tão bem, tão feliz, tão animado, tão positivo, tão disposto. É o melhor momento da minha vida no meio de um câncer. É especial o que estou vivendo".

Leonardo ainda falou sobre seu estado de saúde atualmente: "Eu estou enfrentando um câncer há três anos. Tive câncer de testículo. Tive duas metástases. Uma na região abdominal. Fiz uma cirurgia gigantesca, abri toda a barriga. E a outra no meio dos pulmões, num lugar chamado mediastino. Essa metástase tem quatro centímetros e ela comprime veia cava, umas questões físicas mesmo. Mas a gente contorna com algumas coisas. É muito curioso a gente estar podendo falar disso. Porque é uma luta muito impressionante. Você encontra uma força que não sabe o que é, e essa forma aumenta você".