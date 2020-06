LuxxBoat / Instagram Imagens viralizaram nas redes sociais

Um homem foi flagrado pelos banhistas dominando um enorme tubarão na praia do Parque de Cape Henlopen, no estado de Delaware, nos Estados Unidos. A ação corajosa foi gravada no último final de semana e viralizou nas redes sociais.

No vídeo, o homem aparace agarrando o animal com as própria mãos e depois abrindo a boca do bicho para imobilizá-lo. Apesar do susto, o homem não se feriu com a ação.

Veja na sequência o vídeo:

WILD! Swimmer caught on camera catching shark off Delaware coast ??? https://t.co/CkTlX7dUr9 pic.twitter.com/XdIQQUKxIJ — FOX 5 DC (@fox5dc) June 23, 2020