Xiaomi lança smartwatch 'baratinho' para crianças; pais podem controlar

Reprodução/GizmoChina Mi Bunny Children's Watch é o novo smartwatch da Xiaomi para crianças





A Xiaomi está lançando na China o Mi Bunny Children's Watch 4C 4G, um smartwatch de baixo custo voltado ao público infantil, mas com alguns recursos bem interessantes para os pais.

O relógio é à prova d'água, com nível de proteção IPX8, ou seja, pode ser submerso a mais de 1 metro por longos períodos. Tem tela colorida de 1,3 polegadas e uma câmera frontal de 2 MP, que pode ser usada para videochamadas via 4G ou Wi-Fi usando uma versão embarcada do app de comunicação QQ, muito popular na China.

Também há GPS , para que os pais possam acompanhar a localização de seus filhos, e suporte a pagamentos digitais, com a possibilidade de definir limites de gastos e rever o histórico de compras.

Um dos destaques é um assistente digital chamado XiaoAi , que permite consultar a previsão do tempo, buscar informações em enciclopédias, controlar a reprodução de músicas, e muito mais. O sistema operacional é próprio da Xiaomi.

O Mi Bunny Children's Watch 4C 4G já está disponível na China, onde tem preço sugerido de cerca de R$ 290.