Gui Araújo revela porque saiu da casa de Anitta: "Motivo de quase término"

Gui Araújo e Anitta estavam passando o isolamento juntos na mansão da cantora, no Rio de Janeiro, e faziam questão de mostrar isso para todo mundo ver. Porém, o influencer teve que deixar a casa da amada e isso deu tanto o que falar que ele foi ao Stories se pronunciar sobre o que tinha acontecido.

Reprodução/Instagram Gui Araújo fala o porquê saiu da casa de Anitta

"Eu tive que voltar para São Paulo por motivo de quase término de relacionamento, mas com as companhias de água, luz, gás e enfim. Para quem não sabe, eu tenho uma casa e as contas não param de chegar", falou Gui Araújo. O ex-participante de "De Férias com o Ex" disse que ficou com Anitta pelo máximo de tempo que conseguiu, mas chegou a um ponto que ele precisou voltar para a própria casa.

"Tenho minhas responsabilidades aqui, sigo em isolamento, mas vim para casa resolver minhas pendências", Gui explicou. O namorado da Poderosa é influencer e apresenta um programa na MTV. Ele disse que está com muitas tarefas profissionais para resolver e garantiu que está tudo bem no relacionamento com a voz de "Rave de Favela".