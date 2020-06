Amazon Prime Video planeja programação ao vivo, diz site

Unsplash/Glenn Carstens-Peters Programação ao vivo pode chegar ao Amazon Prime Video





A Amazon estaria planejando inserir programação ao vivo no seu serviço Prime Video , como informa o site Protocol. A reportagem encontrou vagas de emprego que revelaram o desejo da empresa, além de ter conversado com uma fonte ligada aos planos.

De acordo com esta fonte, a Amazon está buscando acordos de licenciamento para programação ao vivo na plataforma. Além disso, as vagas de emprego indicam que a empresa está procurando por profissionais que participem do novo projeto.

Uma das vagas, por exemplo, detalha que o profissional teria que "projetar a experiência completa do cliente para saber como os clientes descobrem e assistem ao conteúdo da TV linear". TV linear é um sinônimo de TV ao vivo .

Nos Estados Unidos, o Amazon Prime Video já oferece algumas programações ao vivo, como jogos da NFL. As informações atuais apontam, porém, que os novos planos pretendem ir ainda mais longe.