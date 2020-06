Em Vilhena, após décadas, governo vai restaurar Museu Casa de Rondon

.

Após décadas sendo reivindicada pela comunidade, o governo do Estado vai restaurar um dos mais importantes marco histórico rondoniense: o Museu Casa de Rondon. Localizado em Vilhena, o espaço será todo revitalizado, fortalecendo o setor de turismo na região Sul, ampliando o segmento e dando oportunidade de novos investimentos e geração de renda.

Na terça-feira (23), o superintendente estadual de Turismo, Gilvan Pereira Júnior, em nome do governador Marcos Rocha, participou da solenidade de lançamento oficial da ordem de serviços, oportunidade em que esteve acompanhado do secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Marcondes Cerrutti, e do secretário regional do governo, Nilton Gomes, além do assessor técnico do DER, Alex Pereira.

O projeto está avaliado em R$ 506 mil e envolve três ações no local: restauração do pátio, construção de um bloco administrativo e restauração do próprio museu.

O local terá pavimentação de 2.082 m² em bloquetes, subestação de energia, equipamentos de acessibilidade, alambrado de proteção, bicicletário, portão de acesso, estacionamento para carros e motos, painel de identificação na fachada, aplicação de grama em 283 m², plantio de pelo menos 20 árvores nativas, implantação de oito bancos de concreto e diversas lixeiras, bem como recuperação dos mastros metálicos.

No projeto, o bloco administrativo terá área construída de 72 m² e vai conter seis banheiros, uma sala administrativa, cozinha e lanchonete. A fachada do local será construída de modo a eternizar a célebre frase dita por Marechal Rondon: "Morrer se preciso for; matar nunca".

No prédio histórico as partes de madeira terão tratamento com cupinicida e haverá recuperação da cobertura, das esquadrias, dos pisos, revestimento, pinturas e forros, bem como refeitas as instalações elétricas, garantindo o pleno funcionamento da edificação.

A execução da obra será acompanhada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), para garantir o máximo de preservação do prédio e manutenção da arquitetura original, a partir dos elementos ainda existentes.

Após a revitalização, o espaço ficará a cargo da Fundação Cultural de Vilhena, responsável pelas políticas de incentivos à cultura e ao turismo no município.

