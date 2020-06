Adriana Araújo quebra o silêncio sobre saída do "JR" e cita discordâncias

Foi sem maiores explicações que Adriana Araújo deixou a bancada do "Jornal da Record". A jornalista contou que vai trabalhar no "Repórter Record Investigação", entretanto, não deu maiores explicações sobre o porquê da mudança. Ela apenas citou discordâncias ao postar um vídeo no Instagram quebrando o siliencio sobre a saída do principal telejornal da emissora.

Reprodução/Instagram Adriana Araújo fala sobre a saída do "Jornal da Record"

"Despedidas são importantes para a gente fechar um ciclo bem e começar outro com boas energias", Adriana Araújo começou dizendo. Ela contou que visitou a equipe do "Jornal Record" para se despedir de todos e disse que após a quantidade de mensagens que recebeu do público, achou respeitoso compartilhar um pouco desse momento que está vivendo com os seguidores.

A jornalista disse que está sentindo a necessidade de fechar um ciclo e começar novas fases na vida. " Tem gente que fala 'foi tirada, foi rebaixada' e eu, de verdade, não enxergo assim . Isso já aconteceu em várias vezes da minha trajetória na TV", relembrou a profissional que ficou por 14 anos no "Jornal da Record" e antes disso trabalhou em diferentes programas jornalísticos da Globo.



"Eu nunca vou achar que ser repórter é rebaixamento, porque para mim essa é a essência da profissão do jornalista. E pela minha alma de repórter, exatamente por ela, que eu enxergo o fim de um ciclo, como apresentadora do 'Jornal da Record', e o começo de um novo caminho . O que a gente precisa ter é a clareza do caminho", argumentou Adriana.

A funcionária da Record ainda disse que é grata pela oportunidade que teve de trabalhar no telejornal e deixou no ar que houve desentendimentos nos bastidores. "Uma discordância momentânea não pode apagar o brilho de tanta coisa que eu vivi e construí ali", Adriana Araújo concluiu.