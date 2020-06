Nos cinco anos da morte de Cristiano Araújo, mãe posta texto emocionante

Nesta quarta-feira (24), faz cinco anos da morte do cantor Cristiano Araújo, que foi vítima de um acidente de carro ao lado da namorada, Allana Coelho Pinto de Moraes . A mãe do sertanejo, Zenaide Melo, compartilhou um texto emocionante em memória do filho.

Reprodução/Instagram Mãe de Cristiano Araújo escreve texto emocionante após cinco anos de morte do filho

"Vou me acostumando, sempre conectada com ele, e vou levando minha vida. Mas a saudade dói muito, saudades de suas piadinhas, de suas risadas . Nunca esqueço, longe dos meus olhos e perto do meu coração", desabafou a mãe de Cristiano Araújo.

"Eternamente, sempre sera? minha vida, minha histo?ria e minha saudade", continuou Zenaide. "Ó meu Cris, no?s vamos nos encontrar qualquer dia desses . Te amo tanto. Fique em paz, você e Allana, que Deus abenc?oe sempre vocês. A mama?e ta? sentindo muito sua Falta, sempre estara? vivo no meu corac?a?o e na minha vida. Te amo!", ela concluiu.





Cristiano e Allana foram mortos na madrugada do dia 24 de junho de 2015. Eles estavam no carro do cantor, voltando de um show em Itumbiara, no interior de Goiás. O acidente aconteceu na BR-153, km 614, entre a cidade de Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás .