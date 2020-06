Pais e filhas encantam em aula de balé juntos na quarentena

Com o isolamento social que ainda continua em diversos lugares do mundo, todas as aulas estão sendo online, incluindo as de dança. Aproveitando que no final de semana foi comemorado o Dia dos Pais na Europa e nos Estados Unidos, uma escola britânica pediu que os papais se juntassem a suas filhas em aulas de balé. O resultado é encantador e divertido.

Reprodução/Metro.co.uk Pai com a filha tendo uma aula de balé juntos





Segundo o jornal britânico "Metro", os pais deveriam fazer os passos junto com as pequenas e tudo deveria ser filmado e enviado para a equipe da Patricia Veale School of Dance.





Nas imagens, os pais aparecem ao lado das filhas dando piruetas e pliés. Em entrevista ao jornal, a professora Kelly Clarey, que dá aulas há mais de 30 anos, diz nunca teve "uma aula tão divertida e descontraída". "Foi uma das melhores experiências de ensino de todos os tempos", afirma a professora.

O jornal publicou o vídeo com os melhores momentos da aula; assista abaixo: