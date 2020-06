Fortnite remove todos os carros de polícia do jogo; entenda o porquê

Reprodução/Reddit Fortnite trocou todos os carros de polícia por carros civis





Os carros de polícia foram removidos do jogo Fortnite , da Epic Games, na atualização que trouxe a terceira temporada do capítulo 2 . A mudança foi percebida por gamers e comentada em fóruns do Reddit .



De acordo com os usuários, todos os carros de polícia foram trocados por carros civis. E, de acordo com informações do jornal Wall Street Journal, a mudança está relacionada à recente onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos, que começou depois da morte de George Floyd .



Um fonte ligada ao desenvolvimento do Fortnite disse ao jornal que a Epic Games é sensível a essas questões. "Não diria que é uma declaração política. Acredito que apenas somos sensíveis aos problemas que muitas pessoas de nossa audiência enfrentam", disse ao jornal.

Essa não seria a primeira vez que a empresa mostraria apoio às manifestações. O próprio lançamento da terceira temporada do jogo foi adiado no início do mês em respeito aos protestos.

"Os últimos acontecimentos são um importante lembrete das constantes injustiças na sociedade, desde a negação dos direitos humanos básicos ao impacto do racismo, tanto o explícito quanto o velado, contra negros. Sabemos que este adiamento não é o único recentemente, mas pedimos paciência e compreensão nestes tempos difíceis", disse a Epic Games em 3 de junho, em nota oficial.

Por enquanto, a empresa não se pronunciou oficialmente sobre a retirada dos carros de polícia do Fortnite .