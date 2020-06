Novo Microsoft Edge estaria importando dados do Firefox sem autorização

Reprodução Microsoft Edge estaria roubando dados dos usuários





Alguns usuários do fórum Reddit afirmam que o Microsoft Edge está importando dados de outros navegadores sem o consentimento dos usuários. As publicações foram divulgadas pelos portais MS Power User e Softpedia.

Os internautas descobriram a falha através da recente atualização do Edge, distribuída a todos os usuários do Windows 10 neste mês. Quando alguns usuários tentaram forçar o encerramento do aplicativo instalador, perceberam que o navegador pegou dados pessoais do Firefox e o histórico de navegação do app da Mozilla .

Além disso, uma publicação no Reddit informou que, além da importação de dados, o Micosoft Edge também inclui atalho na barra de tarefas, ícone na área de trabalho e se redefine como navegador padrão do sistema.

Apesar disso tudo, alguns usuários relataram que é possível impedir o compartilhamento de dados entre navegadores. Eles indicam que, ao ir até o final da instalação da atualização, aparece a opção de desmarcar a importação de dados. O problema aconteceria, portanto, apenas para os apressados que fecharam o aplicativo antes da hora.