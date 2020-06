Elas falam de veganismo a games: 5 mulheres LGBTQIA+ para seguir nas redes

Como junho é o mês do orgulho LGBTQ+ , nada mais justo do que falar sobre as mulheres que fazem parte da sigla. Pensando nisso, selecionamos algumas influenciadoras lésbicas, bissexuais e transexuais que falam sobre os mais diversos temas para você seguir.

A ideia é deixar a timeline mais colorida e diversa, além de conhecer novos olhares sobre os assuntos. Os temas que essas influenciadoras são variados: tem dicas de moda, viagem, veganismo e até games! Confira:

Luciene Santos

Conhecida nas redes sociais como "sapa vegana", a Luciene é lésbica e fala sobre veganismo de forma descomplicada. "Pela popularização de um veganismo antirracista e acessível", escreve na sua bio do Instagram. Nas redes sociais, ela compartilha diariamente os pratos veganos que faz nas refeições, dá dicas de receitas e propõe uma reflexão sobre a alimentação.

Mi Alves

Michele Alves é lésbica e tem um canal no YouTube onde fala sobre comportamento e viagens. O interessante é que ela aborda não apenas dicas, mas também como é ser uma mulher não hétero nos lugares que visita. Além disso, ela fala sobre a rotina de morar sozinha e faz vídeos no estilo ‘vlog’.

Luiza Junqueira

Luiza é bissexual e tem um canal no YouTube chamado "Tá Querida" onde aborda temas variados. A youtuber ensina receitas, fala sobre gordofobia e padrões estáticos, além de tratar de assuntos políticos. Ela ficou conhecida pelo vídeo "tour pelo meu corpo" que mostra os detalhes do seu corpo.

Mandy Candy

Mulher transexual, Mandy também tem um canal no YouTube onde mostra a sua rotina, dá dicas de beleza e, principalmente, fala sobre transexualidade. E se você gosta de games, precisa seguir a Mandy. Ela é conhecida por fazer streaming de jogos online.

Luci Gonçalves

Luci é uma mulher bissexual, negra e periférica. É sob esse ponto de vista que ela fala sobre os assuntos nas suas redes sociais. Luci dá dicas de beleza, ensina como fazer maquiagens e fala sobre racismo em seu canal no YouTube.