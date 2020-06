Thomaz Costa desiste de "A Fazenda" para ser cantor e assina com KondZilla

Thomaz Costa estava negociando com a Record TV para participar de "A Fazenda 12", mas desistiu na última hora. O ator acaba de assinar um contrato com a KondZilla records para retomar a carreira de cantor.

Leia também: "A Fazenda": participantes da nova edição já foram escolhidos



Reprodução Thomaz Costa desistiu de participar de "A Fazenda"





"E quando você não vê mais esperanças, Deus olha pra você e fala: Chegou sua hora filho, está na hora de brilhar!A porta que Deus abre ninguém fecha! Por isso agradeço primeiramente a Deus, toda minha família e todos que correm comigo !", escreveu Thomaz nas redes sociais.

Leia também: "A Fazenda" tem esquema de segurança para estreia em setembro

A desistência do ex de Larissa Manoela abriu uma vaga no time dos peões do realtiy comandado por Marcos Mion. Os gêmeos Diego e Thiago Homci e um ator de Malhação são os cotados para o lugar.