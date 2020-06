Horóscopo do dia: previsões para 24 de junho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

É tempo de celebrar a alegria de viver. Com a Lua nova em Leão, aproveite para cultivar gratidão, a confiança em seu potencial criativo, a sensação de que é único e especial. Tudo o que é feito com o coração fica favorecido. A generosidade também ganha evidência. Marte se combina com Saturno, favorecendo a produtividade, aproveite. Já sabe quais são as novas metas para este novo ciclo? O que não serve mais pode ser jogado fora ou doado, pois muitas novidades estão prestes a chegar.

TOURO

Com a Lua nova em Leão a dica é cultivar alegria, ficar bem consigo mesmo. Marte se combina com Saturno, conte com energia para diversas iniciativas. Novas ideias e intenções podem ser plantadas, este é um período fértil. Vale organizar-se para as novas metas, priorizar tudo o que for útil, prático e funcional. Prefira elogiar, ao invés de tecer críticas. A boa notícia é que Vênus retoma hoje a rota direta. Os relacionamentos tendem agora a fluir melhor, depois de tantas revisões.

GÊMEOS

É tempo de novas ideias e inspirações. A Lua nova segue fora de curso em Leão, procure distribuir elogios e palavras elevadas. A criatividade, a confiança e a generosidade estão favorecidas. Procure também fazer algo que o agrade, que aqueça seu coração. Marte e Saturno indicam um período produtivo, conte com energia para boas iniciativas. Aproveite para arregaçar as mangas para providências no trabalho. Mercúrio segue retrógrado mas se combina com Urano, favorecendo soluções alternativas, aprendizados e ideias originais.

CÂNCER

Novos projetos podem germinar com a Lua nova no caloroso e fértil Leão. Fica mais fácil agir com confiança, alegria, garra e coragem. Marte já se combina com Saturno para ajudá-lo a estabelecer prioridades e administrar melhor o tempo. Mas hoje a Lua segue fora de curso e Mercúrio está retrógrado, evite decisões impulsivas. Aproveite para elaborar estratégias, para amadurecer as novas ideias com mais praticidade. Aproveite também para tomar iniciativas e colocar-se em movimento, com mais determinação.

LEÃO

A Lua nova segue em seu signo e o convida a cultivar confiança, criatividade e generosidade. Período ideal para mudar de assunto, plantar uma nova ideia, alimentar um sonho. Continuam em destaque os temais mais elevados e transcendentais da vida. Você continua finalizando um ciclo solar, novos projetos estão em plena fase de gestação. Em momentos de introspecção, pode alimentá-los. Continue também promovendo finalizações e análises gerais. Perceba quais os setores onde pode melhorar e como pode aprimorar-se.

VIRGEM

Procure introduzir uma nova pauta, uma ideia inédita em sua vida. Com a Lua ainda na fase nova em Leão, aproveite para inspirar-se com coisas belas, encaminhar as questões práticas, investir em novos contatos e novas divulgações. Conte com mais criatividade, confiança e energia. Mercúrio se combina com Urano: período ideal para expandir sua rede de contatos e para pensar coletivamente. Mas a Lua segue fora de curso, evite assuntos complicados ou grandes decisões. Prefira ganhar tempo para pesquisar e refletir melhor.

LIBRA

Novas experiências são bem vindas! Com a Lua nova em Leão, vale abrir caminhos e tomar iniciativas com confiança. Marte se combina com Saturno, favorecendo a determinação e a objetividade. Dia bom para lidar com questões práticas. Uma boa notícia: Vênus retoma hoje o movimento direto, prometendo uma nova fase para os relacionamentos e as finanças. Continue a deixar para trás situações que não condizem mais com sua consciência. É hora de abrir-se para novas oportunidades!

ESCORPIÃO

É importante cultivar leveza e ao mesmo tempo comprometimento. Principalmente consigo mesmo. A Lua nova segue em Leão, enquanto Marte se combina com Saturno: bom período arregaçar as mangas, demonstrar empenho, mudar de assunto, agir com mais garra e vontade. Aproveite para abrir seu coração, buscar clareza e consciência de seus propósitos, confiança em seus talentos e capacidades. Vale sorrir para a vida, agradecer pelos importantes aprendizados, dar asas à criatividade.

SAGITÁRIO

Novas e inventivas ideias estão em pauta com a Lua nova. Importantes limpezas, mudanças e desintoxicações também. O que tem feito para seguir mais leve? Os esforços na transformação e reinvenção pessoal trazem resultados rápidos. Você ganha uma percepção mais profunda do que ainda é preciso ser melhorado para que possa seguir em frente com novos projetos. Júpiter ainda segue junto com Plutão: prudência, estrutura e maturidade são muito bem vindas. Evite desperdícios, priorize a produtividade.

CAPRICÓRNIO

Procure pegar leve consigo mesmo e com os outros. A Lua nova segue no festivo e alegre Leão, mas fica fora de curso: não deixe que a frieza ou o peso das críticas abale suas boas relações. Depois do trabalho, vale programar algo divertido para fazer. Vale investir no lazer, nos elogios, na criatividade e no prazer. Se for possível, caminhe descalço, visite lugares onde haja ar puro. Assim pode estabelecer novas metas com mais confiança e entusiasmo. Brindes, presentes e sorrisos podem atrair novas oportunidades.

AQUÁRIO

Continue a elaborar metas, estabelecer novas intenções para a Lua nova, que segue em Leão. O caminho está livre para novas iniciativas, você pode desenvolver as novas ideias que não param de chegar. Porém é importante desenvolver suas habilidades sociais. Cresce a importância de se relacionar bem. Procure observar sua ambição, ou se demonstra pessimismo ou frieza, para que possa corrigir isso em você. Uma postura mais calorosa e generosa pode fazer toda a diferença e abrir portas.

PEIXES

É tempo de sintonizar-se com as frequências mais elevadas de amor e inspiração. Prazer, diversão e alegria ganham destaque com a Lua em Leão. Mas ao mesmo tempo, procure cultivar uma atitude racional e responsável. Marte e Saturno se combinam, você pode elaborar seus projetos com mais praticidade e tomar diversas providências.

Celebrar a vida com consciência e maturidade, este é o lema. Seja atencioso, isso pode fazer toda a diferença. Aproveite também para inteirar-se das novidades e semear novas intenções.

