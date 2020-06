Fim do mundo? Internautas teorizam após nuvem de ganhafanhotos e terremoto

Divulgação Nuvem de gafanhotos levanta voo na Argentina





Os acontecimentos naturais - mas não tão comuns - que aconteceram nesta terça-feira estão dando o que falar nas redes sociais como sinais do fim do mundo . O combo, que já virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, inclui: a pandemia do coronavírus, o terremoto no México, a nuvem de ganhafotos na Argentina e - pasmem - a terceira temporada da série Dark, na Netflix. Ainda vale citar que as 10 pragas do Egito, narradas na Bíblia, não escaparam das teorias dos internautas.

O primeiro evento aconteceu na manhã de hoje, quando um alerta de tsunami foi disparado para a costa do Pacífico, logo após um terremoto de 7,4 graus atingir diversas regiões do México e matar, ao menos, quatro pessoas.

O segundo foi o relato de uma nuvem de gafanhotos que levantou voo na província de Corrientes, na Argentina, e pode atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul. Segundo a Senasa (Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentícia da Argentina), os insetos seguiram na direção sul e devem chegar à província de Entre Ríos.

Ambos os acontecimentos - além da pandemia de Covid-19 - serviram de chamariz para a coincidência do lançamento da terceira e última temporada da série Dark. O roteiro da trama indica que o mundo vai acabar no próximo dia 27 de junho .

Confira, abaixo, algumas das teorias virtuais:

fazer as atividades online pra quê né? pic.twitter.com/t9Exsb23OP — nath (@nath_eca) June 23, 2020









Querido Diário, 2020 está sendo um ano muito aleatório. Tivemos quase uma terceira guerra mundial, pandemia e agora essa praga do Egito e vamos de apocalipse. pic.twitter.com/C3OMwEFVFf — Patrick (@trick4pa) June 23, 2020









Apocalipse e gafanhotos era o que faltava #Egito pic.twitter.com/5GbJEpUCcW — surtei (@8_surtandoo) June 23, 2020









pic.twitter.com/T8JPudxgPN — isa blm (@demitellmy) June 23, 2020