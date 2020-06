Pai de Maiara e Maraisa ganha relógio de R$ 34 mil de Fernando

Marco Cesar, pai de Maiara e Maraísa, ganhou um presentão do genro, o cantor Fernando: um relógio que está à venda por R$ 34 mil! Em vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (23) pelo sertanejo, o sogro chora ao abrir o presente.

Reprodução/Instagram Maiara se declara para Fernando Zor antes de viagem aos Estados Unidos





"Pescaria do sogro com direito a um presente muito especial! Um cara sensacional, um homem de respeito, um cara que não mede esforços pra te ver feliz! Um pai muito dedicado e amoroso com seus filhos! Marco, você merece nosso respeito! Que Deus abençoe sempre, muita saúde e paz! Esse presente é um símbolo da nossa amizade!", escreveu Fernando.

"Não fiz nada! Foi ele que pensou tudo! Não tenho nada a ver com isso", disse Maiara. "Eu acho que não tem coisa melhor na vida quando a pessoa que está do seu lado honra aquele que te deu a vida. Final do ano passado, meu pai ajudou a comprar o relógio do meu namorado e esse ano meu namorado deu de presente de aniversário o relógio do meu pai. Eu amo vocês! E fico feliz por serem parceiros o suficiente pra não medirem esforços pra realizar o sonho um do outro. O maior presente quem ganhou sou eu de ter dois homens incríveis do meu lado!", completou a cantora no vídeo, emocionada.