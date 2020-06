A bagunça do SBT: 2020 já teve dança das cadeiras, jornal fora do ar e mais

Parece que 2020 está sendo um ano um tanto quanto confuso para o SBT. Nos bastidores da emissora de Silvio Santos, vira e mexe rola algum babado que deixa todo mundo sem entender nada da programação. Ao todo, já foram três apresentadores afastados e os problemas estão chegando até no jornalismo da casa. A seguir, confira os principais climões que já tomaram conta do SBT este ano:

1- "Fofocalizando" x "Triturando"

Insatisfeito com o vespertino "Fofocalizando", Silvio Santos trocou o nome e o elenco do programa de um dia para o outro , estreando o "Triturando" nas tardes do SBT em maio. O programa tem apresentadores que decidem se vão triturar famosos e outros temas. O formato causou estranheza, chegando a perguntar aos espectadores como eles preferiam morrer . Depois de meses de insistência, o "Fofocalizando" estaria pronto para voltar e encerrar o "Triturando" na última segunda-feria (22). Mas isso não aconteceu e, nos bastidores, o programa teria ficado conhecido como Covid-19 , por não ir embora nunca. Ninguém tem certeza ainda do que vai acontecer daqui para frente e nem qual dos dois programas continuará no ar.

2- Lívia Andrade na geladeira

A apresentadora era, com certeza, um dos nomes mais populares da emissora. Entretanto, Lívia foi afastada pelo patrão depois de dizer, no "Fofocalizando", que "uma das igrejas tá vendendo álcool em gel ungido por R$ 500 reais", referindo-se à Igreja Universal. A polêmica foi tanta que ela está na geladeira desde abril e até mesmo bispos da organização religiosa cobraram desculpas dela . Lívia deveria voltar ao ar junto com o "Fofocalizando" na última segunda (22), mas nenhuma das duas coisas aconteceu até agora. A apresentadora chegou a postar em seu Instagram que compraria um "nariz vermelho", referindo-se à palhaçada da emissora.

3- Polêmicas de Mara Maravilha

Colega de Lívia no "Fofocalizando", Mara Maravilha também divulgou informações no programa sem saber da veracidade delas. A comentarista disse que o Governo havia comprado máscaras da China e que elas estavam contaminadas pelo coronavírus. Após o incidente, ela também foi afastada das funções . Lívia e Mara foram substituídas por Flor e Ana Paula Renault. Ao contrário de Lívia, ainda não se sabe se há planos para Mara voltar ao vespertino.



4- Jornal cancelado após vídeo da reunião ministerial

Não é só no núcleo de entretenimento do SBT que rolam confusões. No dia em que foi liberado o vídeo da reunião ministerial, apontado pelo ex-ministro Sérgio Moro como suposta prova de que Bolsonaro tentava interferir na Policia Federal , Silvio Santos cancelou a exibição do SBT Brasil de última hora. No lugar do principal telejornal do canal de televisão, num dos dias de maior repercussão jornalística do ano, foi transmitida uma reprise do "Triturando".

5- Marcão do Povo e os campos de concentração

Outro babado envolvendo o Jornalismo do SBT foi com o apresentador do "Primeiro Impacto", Marcão do Povo. O jornalista foi afastado após defender a criação de campos de concentração para pessoas com Covid-19, lá no começo da pandemia no mundo. Agora ele já está de volta ao trabalho.

6- Silvia Abravanel em infantil

Nem mesmo as filhas de Silvio Santos escapam das confusões da emissora da família. Silvia Abravanel, que já comanda o "Bom Dia e Cia", viralizou nas redes sociais após dar um verdadeiro piti com a equipe do programa, ao vivo. Funcionários teriam cobrarado explicações após ela ficar um dia sem gravar e a apresentadora resolveu lavar roupa suja no ar: "Por acaso vocês sabiam que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu estava em um compromisso? Vocês ficaram igual idiotas andando pelo corredor?". Depois disso, ela foi acusada de assédio moral e chegou a pedir demissão , mas o pai não aceitou. E não para por aí, o cenário do programa também já desabou em cima dela . Será que foi vingança?



7- Cala-te boca em Rachel Sheherazade

Reprodução/SBT Rachel Sheherazade pode deixar o SBT

Rachel Sheherazade já foi uma das principais jornalistas do SBT, mas agora a situação dela não está mais tão confortável assim. Rachel saiu da bancada do SBT e começou a sofrer ataques dos apoiadores de Bolsonaro. Além disso, a emissora teria passado a monitorar as redes sociais da jornalista e feito ela apagar o canal no YouTube, onde comentava política. O contrato de Sheherazade com Silvio Santos acaba em setembro e há outras duas emissoras sondando ela, tudo indica que uma delas é a CNN.