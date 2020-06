Echo Studio, melhor speaker da Amazon, chega ao Brasil

Divulgação/Amazon Amazon Echo Studio chega ao Brasil





A Amazon anunciou, nesta terça-feira (23), a chegada do alto-falante inteligente Echo Studio no Brasil. O speaker é o modelo mais evoluído da linha Echo.



Um dos destaques do dispositivo é que ele analisa a acústica do ambiente para fornecer a melhor qualidade de som possível. O Echo Studio suporta as tecnologias Dolby Atmos e Dolby 5.1.

Além de ter suporte à assistente de voz Alexa e aos principais serviços de música, assim como os demais alto-falantes, o modelo também serve para gerenciar toda a casa conectada .

Com o hub Zigbee integrado, ele é capaz de usar comandos de voz para controlar dispositivos como fechaduras, tomadas, lâmpadas e equipamentos de ar condicionado.

A novidade da Amazon desembarca no Brasil custando R$1.499, preço que será mantido até o dia 2 de julho. Depois disso, o preço oficial do Echo Studio será de R$1.699.