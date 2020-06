Aos 68 anos, Chiquinho Scarpa planeja casamento e diz que ser playboy já era

Aos 68 anos, Chiquinho Scarpa, disse que pretende se casar pela terceira vez. O empresário, que está namorando a advogada Fernanda Rizzi , de 39 anos, há quatro meses, quer juntar as escovas de dentes com a amada e declarou fidelidade à atual.

Reprodução/Instagram Fernanda Rizzi e Chiquinho Scarpa





"Já casei duas vezes. Estou namorando firme com a Fernanda e estou só com ela. Pretendo me casar. Mas, caso não dê certo, vamos voltar às putas", disse Chiquinho Scarpa à Rádio Jovem Pan .

O empresário, autointitulado como "playboy", também afirmou que falta glamour nos jovens ricos da sociedade paulistana atualmente. "Os meninos de hoje já ganham Ferraris aos 18 anos de idade. Já têm barco, helicóptero. E não só no Brasil, é no mundo inteiro. Ninguém quer saber de trabalhar e de estudar. Antigamente, tinha o playboy que ia atrás. Os playboys acordavam 5 da manhã e iam para a metalúrgica, a gente trabalhava. Então, a fase de playboy ficou no passado. A vida social perdeu totalmente o glamour".

Ele comentou ainda que os relacionamentos e o charme na conquista perderam o encanto. "Antigamente, para chegar em uma menina, você pegava o telefone, ligava, mandava flores, caixa de bombom. Depois levava para jantar fora, ia em uma boate. Só depois de um certo tempo que saía para transar com ela. Hoje não. Hoje já sai, já conhece a menina e já vai transar direto. Então, o bonito da história, que é cantar uma mulher, seduzir, não existe mais", finalizou Chiquinho Scarpa .