Seas divulga calendário de pagamento do Programa AmpaRO e prorroga habilitação para 30 de junho

.

As famílias beneficiárias do Programa de Transferência de Renda Temporária (AmpaRO) já podem consultar o calendário do benefício, que está disponível no portal e nos canais oficiais da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Nesta terça-feira (23), durante coletiva de imprensa, a primeira-dama e secretária da Seas, Luana Rocha, explicou que a iniciativa busca atender nesse primeiro momento mais de 48 mil famílias em situação de extrema pobreza.

"Nós nos unimos em parceria com a Caixa Econômica Federal para criar um programa que pudesse ajudar as famílias em situação de extrema pobreza. Disponibilizamos recurso de mais de R$ 37 milhões para atender as famílias do grupo mais vulnerável com renda per capta familiar de até R$ 89", destacou Luana Rocha.

A secretária explicou ainda que a habilitação (primeira fase) do programa, que iniciou no dia 15 de junho, foi prorrogada até o dia 30, de forma que as famílias tenham mais tempo para fazer a habilitação no programa.

ENTENDA O CALENDÁRIO

O Calendário do programa pode ser acessado através deste link. Nele, o usuário tem acesso às datas, que vão desde a divulgação dos nomes dos beneficiários, até a data de saque dos meses de julho, agosto e setembro. A partir do dia nove de julho, a Seas divulgará a Lista de Beneficiários Habilitados e Não-Habilitados (com erro no cadastro).

Os não-habilitados são aqueles usuários que na hora do preenchimento do cadastro colocaram alguma informação errada. Nesse caso, terão que fazer a alteração dos dados dentro do período disponibilizado no calendário, que vai do dia 10 ao dia 15 de julho.

PRIMEIRA PARCELA

A partir do dia 16 de julho estará disponível a primeira parcela de pagamento, para transações virtuais. É importante frisar que só conseguirá receber o valor quem estiver com todas as informações corretas no sistema. Já o saque diretamente na agência estará disponível a partir do dia 20 de julho.

APLICATIVO CAIXA TEM

A consulta do valor recebido na conta será feita através do aplicativo "Caixa Tem", da Caixa Econômica Federal. O aplicativo foi criado para facilitar o acesso da população aos programas, serviços sociais e transações bancárias. O aplicativo funciona tanto em celulares com sistema Android, quanto IOs e o download pode ser feito na Play Store (Android) ou App Store (IOs).

COMO USAR:

Após baixar o aplicativo, o usuário irá acessar com o CPF e criar uma conta na hora. (Só poderão acessar aqueles que possuem uma conta na Caixa, os beneficiários do programa ampaRO terão suas contas abertas pelo Estado);

Para acessar informações da conta, fazer pagamentos ou transferências pelo aplicativo, o usuário deve colocar a senha de acesso e aguardar um SMS com o código, para confirmar a identificação;

Após a confirmação, é só utilizar os serviços;

O passo a passo para acessar o aplicativo está disponível nesta cartilha.

A superintendente do banco, Marina Aguilera, esteve presente na coletiva e elogiou a celeridade do Governo de Rondônia para a criação do Programa. Na oportunidade, explicou como funcionará o saque dos pagamentos. "Nós vamos abrir uma conta poupança social digital para cada beneficiário. É importante ressaltar que ambos os auxílios, Emergencial e do Programa AmpaRo, não entram em conflito um com o outro, sendo assim os beneficiários poderão ter acesso aos dois benefícios. Todo o processo pelo aplicativo é virtual, mas caso o usuário queira sacar o valor, ele deve verificar a data no calendário. Nesse caso os saques estarão disponíveis a partir do 20 do próximo mês, nas datas programadas de acordo com o final de cada NIS, para não gerar aglomerações", enfatizou a superintendente da Caixa.

CALENDÁRIO DO PROGRAMA AMPARO

PASSO A PASSO APP CAIXA TEM

Leia Mais:

Seas conscientiza população sobre o combate ao trabalho infantil, veja como denunciar