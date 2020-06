Ex-VJ diz que ganhava R$ 1 mil na MTV e que sobrevive da aposentadoria

Você se lembra dele? O ex-maquiador e apresentador da MTV, Max Fivelinha, revela como está sua vida hoje em dia, depois de ter feito parte do auge da emissora de música, entre os anos 90 e 2000. Atualmente, Max vive em um sítio, em Camanducaia, no sul de Minas Gerais, e cuida de plantações e animais.

Max, que apresentava algumas atrações, entre elas os quadros especiais do "Verão", contou para a jornalista Lisa Gomes, no canal "Lisa, Leve e Solta", que gostava muito do carinho do público na época, apesar de não ganhar nada bem comparado ao que ganhava como maquiador.

"Aquele luxo e sucesso todo que eu vivi, sempre achei que não era meu. Foi muito difícil largar uma profissão onde eu era topíssimo como maquiador para virar apresentador, eu era muito querido porque fazia cabelo e maquiagem e tinha muito trabalho e a gente ganhava muito bem", conta.

"Eu tive que deixar a profissão de maquiador pra ganhar... sabe quanto eu ganhava por mês na MTV? R$ 1 mil. Eu ganhava dez vezes mais como maquiador", revela. Por causa do baixo salário, Max conta que teve vontade de desistir da carreira, mas amava o carinho que recebia. "Eu adorava, ficava duas horas dando autógrafo. Tem gente que até hoje me mostra os autógrafos nas redes sociais".