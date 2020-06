À frente do "Vida Melhor", que vai ao ar de segunda a sexta, às 12h30, pela Rede Vida , abordando assuntos ligados à saúde, família, artesanato e cultura, Claudia Tenório usou as redes sociais para falar dos recém-completados 25 anos da TV católica.

Divulgação/Instagram/Reprodução Claudia Tenório comemora 10 anos de Rede Vida e os 25 da emissora católica





"Há 10 faço parte dessa história. Me sinto honrada por Deus pelo privilégio", comentou a carioca, que elegeu a cidade de São Paulo para ser sua e onde mora com o marido, o publicitário Ricardo Monteiro, e os filhos Gabriel e Carolina. Mas, antes de migrar para a emissora dos Monteiro, a jornalista e apresentadora passou pelo canal Shop Tour TV, onde atuou como diretora artística e comandou programas de todos os tipos e segmentos, como "Falando de Moda Luigi Bertolli", "Shop Tour Web" e "Shop Tour Internacional".





Somam-se a isso o trabalho como mestre de cerimônias e de garota-propaganda de lojas, como Zelo, Americanas e Casas Bahia. Engana-se, porém, quem pensa que as novidades param por aí! Do tipo que usa a inteligência emocional para extrair o melhor de cada situação, Claudia ainda postou uma mensagem, dando ênfase ao que está além do que é considerado corriqueiro. "Nesse novo normal, seja excepcional. Não adianta brigar com a realidade. Pega essa energia e a transforme em criatividade e ocupação. Vai dar tudo certo". Afinal, assim como ela, pensar fora da caixa pode ser bem interessante.