Ana Furtado pinta o cabelo em casa; veja como fazer o mesmo

Por conta das limitações impostas durante a quarentena, os salões de beleza estão fechados por tempo indeterminado. Muitas mulheres tiveram a iniciativa de arrumar o próprio cabelo no conforto de casa.

Reprodução/Instagram A apresentadora Ana Furtado muda o visual em casa e mostra o resultado





Foi o que aconteceu com a apresentadora Ana Furtado. Depois de quase três meses sem cuidar dos cabelos com um profissional, ela decidiu pintar o cabelo por conta própria, com a ajuda de um cabeleireiro à distância e compartilhou com seus seguidores como foi a experiência.

"Um belo dia resolvi pintar em casa. E não é que deu certo? Não foi mole pintar esse cabelo todo que, depois de mais de 3 meses sem cortar, tá quase chanel! Mas me diverti demais fazendo, e o melhor: amei o resultado", disse Ana Furtado na última segunda-feira (22).





Como fazer em casa?

Se, assim como Ana Furtado, você também não aguenta mais e quer se aventurar pintando as madeixas em casa sozinha, o instrutor do curso de cabeleireiros do Instituto Embelleze Lucas Antunes, em entrevista prévia ao IG Delas, deu algumas dicas de como fazer o procedimento em casa.





Lucas explica que é um procedimento simples, mas que é preciso ter cuidado para não manchar o cabelo ou causar nenhum tipo de alergia. "É importante ler as informações da bula da coloração para saber o tempo de pausa, a proporção da mistura com o oxidante e a prova de toque", diz o instrutor.

O especialista ainda diz que antes de começar o processo, você deve dividir o cabelo em quadrantes: meio da testa à nuca e orelha a orelha. O cabelo também não pode estar molhado e deve ter sido lavado em até três dias antes de receber a tinta.

Ele ressalta que é muito importante se atentar ao modo de uso de cada tintura, pois cada uma têm um tempo de ação. "Se você ainda tem medo de pintar sozinha, converse com um especialista para poder ter mais tranquilidade no procedimento", encerra Lucas.