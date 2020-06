Gésio Amadeu, o Tio Barnabé do "Sítio", está com Covid-19

Gésio Amadeu, de 79 anos, que deu vida ao personagem Tio Barnabé em 2006 no "Sítio do Pica-Pau Amarelo", está internado com Covid-19. Em postagem no Facebook, Oswaldo Faustino e Gabriela Rabelo, conhecidos do ator, pedem doações de sangue e energias positivas.

Reprodução Gésio Amadeu





"Se você não tem condições de doar, ao menos, divulgue e entre nessa corrente de orações e envio de energias positivas pela cura dele e de todos e todas que sofreram e sofrerão contaminação", diz a postagem.

Ainda de acordo com a mensagem, no mês passado, em função da sua hipertensão, Gésio precisou ir ao hospital e acabou contaminado pela Covid-19. Entre melhoras e pioras, respirador e hemodiálise, o ator necessita de transfusão de sangue.

Gésio Amadeu que está no Hospital Santa Maggiore, de Santa Cecília, quarto 404.