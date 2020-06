Henry Freitas, que já gravou feat com Wesley Safadão, comemora sucesso de live

Divulgação Henry Freitas





Henry Freitas abriu a série de lives solidárias da última sexta-feira, 19 de junho. Em ritmo de festa junina, o cantor, que já dividiu os microfones com Wesley Safadão na canção "Razão versus Orgulho" e está fazendo sucesso com o hit "Vaquejada, Deixo Não", que compôs e fala da "insistência além do recomendável em mudanças no par, principalmente, por teimosia em manter uma idealização que se tenha feito no começo da relação", colocou todo mundo para cantar e dançar ao som do refrão "Deixo não, deixo não, se ela insistir que eu deixe a vida de vaqueiro, vai perder meu coração".

O clipe, roteirizado e dirigido por Ricardo Lago, já alcançou mais de dois milhões de visualizações no YouTube. Após o término da apresentação, o artista ainda ressaltou: "Gratidão é a palavra. Obrigado, meu Deus e meu povo forrozeiro do Brasil inteiro, mostramos a força da nossa torcida". Só para se ter uma ideia da audiência, foram 920 mil reproduções, pico de 41 mil acessos simultâneos e R$ 21 mil arrecadados via QR Code. Os fãs, é claro, retribuíram o carinho à altura: "Melhor live", "replay" e "foi diferente das iguais".