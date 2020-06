Sucesso nos anos 80, atriz Maria Zilda enfrenta doença degenerativa no olho

Maria Zilda fez bastante sucesso nos anos 80. A atriz esteve no elenco de importantes novelas da Globo, como "Top Model", "Guerra dos Sexos", Bebê a Bordo" e muitas outras. Hoje, ela está com 66 anos de idade e enfrenta uma doença degenerativa.

Reprodução/Instagram Maria Zilda

Segundo o Jornal Extra, a doença de Maria Zilda é afetou o olho direito e comprometeu a visão dela. Mesmo com esse empecilho, a atriz se dedica a diferentes projetos. Em 2019, ela atuou na série "Pico da Neblina", da HBO Brasil que aborda a legalização da maconha no país. Durante o isolamento social, ela está fazendo lives com amigos famosos, como Luís Fernando Guimarães.

" Aqui não tem censura. As pessoas estão muito caretas . Pode falar tudo, se alguém quiser me processar, posso provar tudo", Maria Zilda garante. A veterana da atuação também conta que as lives estão ajudando a lidar com a solidão. Ela mora só com os dois gatos e está isolada desde de dezembro do ano passado, quando pegou um virose que a deixou de cama. Quando se recuperou da doença, vieram as medidas de isolamento social e ela segue em casa.

Ficar sozinha em casa também fez Maria Zilda mudar algumas percepções sobre a vida. "Doei a metade do que eu tinha nessa casa. Percebi que preciso de bem pouco para viver. Vou vender essa casa enorme e me mudar para um apartamentinho de dois quartos, um para mim e outro só para receber um hóspede. Não preciso mais que isso", revela ela sobre os planos para o futuro.