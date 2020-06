Mulher assusta familiares ao mostrar cirurgia que deu errado no TikTok

Sofia Marroquin, uma jovem australiana de 19 anos, decidiu fazer um procedimento estético para remover a gordura da parte de baixo do seu rosto. Mas ela não contava que o inchaço faria com que a ponta do seu queixo praticamente sumisse, e deixasse ela com uma verdadeira cabeça quadrada.





Levando com bom humor, a mulher decidiu filmar a reação de seus parentes e amigos ao verem seu rosto. Exclamações de "oh meu deus!" e "Sofia!!" saíram da boca dos pais, já a irmã, saiu correndo no susto e começou a gargalhar logo depois.

O resultado hilário ela compartilhou em um vídeo no TikTok que já passa de 300 mil likes. Veja reações abaixo:

O procedimento realizado é não cirúrgico, usando uma técnica de injetar uma subtância para queimar a gordura. Sofia ainda está em processo de recuperação e disse que em breve postará o resultado final.