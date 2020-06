Nuvem de gafanhotos avança pela Argentina e está perto do Brasil, veja o vídeo

Reprodução Nuvem conta com aproximadamente 40 milhões de gafanhotos

Uma imensa nuvem de gafanhotos, com cerca de 40 milhões desses insetos, está avançando rumo ao Brasil. As informações são do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, da Argentina. Segundo o orgão, os insetos avançam rumo a uma região que fica próxima à fronteira com o Rio Grande do Sul.

Ainda segundo o órgão argentino, a nuvem de gafanhotos teria surgido em maio, no Paraguai, antes de ir para a Argentina.

O Ministério da Agricultura da Argentina pediu aos agricultores que comuniquem o aparecimento da nuvem por conta do risco de danos às plantações. Segundo a pasta, a nuvem se movimentou por quase 100 quilômetros em um dia devido às altas temperaturas e o vento. Os insetos da nuvem são capazes de comer o que 2 mil vacas consomem em um dia.

Veja na sequência o vídeo:

#Alerta #Langosta ??? #SantaFe

Como habíamos pronosticado, la manga de langostas ingresó a la provincia en el día de hoy y luego de desplazarse casi 140 km se asentó en cercanías de la localidad de Lanteri. pic.twitter.com/YHPHSEN8H5 — Senasa Argentina (@SenasaAR) June 18, 2020