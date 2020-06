Bebê de 28 semanas mostra dedo no ultrassom e faz sucesso na web

Millie Radford, uma dos 21 filhos da maior família da Inglaterra, anunciou sua gravidez no começo do ano, com apenas 18 anos. Na última semana, ela compartilhou em seu Instagram imagens do ultrassom em 4D da sua bebê de 28 semanas em que ela mostra o dedo do meio.





Instagram/Reprodução Bebê Ophelia mostrando toda sua atitude no ultrassom

Na legenda da foto, a mãe de primeira viagem diz: "Eu amo ver como ela cresceu ao longo das semanas". A bebê, que se chamará Ophelia, já mostrou tanta personalidade que Millie também brincou: "Acho que essa vai me dar trabalho".

A mass nova mamãe dará a luz logo após a chegada do seu vigésimo primeiro irmão, que nasceu no último dia 5 de abril.