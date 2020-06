Doutor em Educação e Comunicação ministrará palestra para servidores do Detran Rondônia nesta quarta-feira, 24

.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Rondônia tem investido em palestras e cursos online para os servidores, com o objetivo de prepará-los para esse novo momento em que passa o País e todo o mundo, em virtude da pandemia da Covid-19. Nesta quarta-feira (24), o renomado doutor em Educação e Comunicação, Francisco Garonce, estará ministrando palestra com o tema, "O novo normal no trânsito pós pandemia".

O diretor geral do Detran, coronel Neil Aldrin Faria Gonzaga, disse que em virtude da pandemia da Covid-19, os órgãos públicos e também a iniciativa privada tiveram que readaptar a forma de trabalhar e de atendimento ao público, por isso o Departamento de Trânsito tem investido em palestras e cursos online para os servidores da autarquia. "Tudo é muito novo e temos que buscar ajuda de especialistas em diversas áreas, para nos adaptar ao momento em que estamos vivendo, com o intuito de oferecer o melhor serviço aos usuários", afirmou Gonzaga.

Francisco Garonce ministrou palestra para o Detran no V Encontro Anual de Centros de Formação de Condutores (CFC’s), que aconteceu em Ji-Paraná nos dias 27 e 28 de setembro de 2019, onde reuniu servidores e despachantes de todos os municípios do Estado.

A Coordenadoria de Qualidade (Cquali), programou uma série de palestras e cursos online para os colaboradores do Detran Rondônia. Segundo a coordenadora da Cquali, Claudiene Dias da Silva, os cursos e palestras que eram realizados de forma presencial, agora estão sendo online com boa aceitação pelos colaboradores que estão trabalhando no atendimento ao público com prévio agendamento ou estão laborando em home office.

"Atendendo pedidos, a palestra de Francisco Garonce será aberta a outros servidores públicos previamente inscritos", ressaltou Claudiene Dias.

A palestra de Garonce será nesta quarta-feira (24), a partir de 14h, pela plataforma - Webex Meetings. Qualquer dúvida sobre o evento, o participante pode entrar em contato através do e-mail: [email protected].

CONHEÇA O PALESTRANTE

O Professor Doutor Francisco Garonce é diretor do Observatório Nacional de Segurança Viária. Palestra em congressos e seminários relacionados à Educação e Segurança Viária, com foco nas ações educativas de trânsito, onde costuma trazer ensinamentos decorrentes de sua experiência como aviador à realidade do trânsito, por ter sido o coordenador dos trabalhos de formulação do novo modelo de formação de condutores no Brasil. É pesquisador associado da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), Grupo Ábaco de Pesquisas em Tecnologias aplicadas à Educação, onde desenvolve estudos acerca do uso de tecnologias na educação, com trabalhos voltados para Educação para o Trânsito e seus impactos na Segurança Viária.

Foi Coordenador-Geral de Educação para o Trânsito do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN nos anos de 2016 a 2018 e em 2019. Foi o Coordenador da Câmara Temática de Educação e Habilitação do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. É o Diretor de Educação da Empresa ELOS Educação e Comunicação Ltda e apresentador do quadro “Segurança é Aqui, com Garonce”, do programa diário na Rádio Capital/SP e no programa semanal de TV Brasil Caminhoneiro, do SBT – Sistema Brasileiro de Televisão. Graduado em Administracão Pública pela Academia da Forca Aérea – AFA (1991) e jornalista graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS (1997).

Possui cursos de extensão acadêmica pela Universidade Fundação Armando Álvares Penteado FAAP-SP (1995 a 1997), especialista em Educação a Distância pela Universidade de Brasília (2000), Mestre em Tecnologias na Educação pela Universidade de Brasília (2003), Doutor em Educação e Comunicação pela Universidade de Brasília – UnB (2009) e possui Pós-Doutorado em E-Learning pelo InterAmerican Defense College, National Defense University, Washington-DC, USA (2011). Tem artigos publicados em periódicos acadêmicos, jornais e revistas, capítulos de livros no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá e um livro no Brasil. Trabalhou, representando o Brasil, como Conferences Deputy Secretary, na Junta Interamericana de Defesa, organismo da Organização dos Estados Americanos – OEA, de setembro de 2009 a outubro de 2011.

Tem experiência nas áreas de Educação, Educação para o Trânsito, Comunicação Social, implantação de sistemas de comunicação em ambientes educativos, Educação a Distância e Administração, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação, Assessoria de Imprensa, Produção Jornalística, Formação de Condutores, Educação para o Trânsito no Ensino Básico, Publicação de Artigos Jornalísticos e Acadêmicos, Pesquisas em educação a distância, implantação de sistemas e programas de E-learning, além de preparação de professores e tutores para lidar com as novas tecnologias de comunicação ao atuar em plataformas digitais de educação a distância.

