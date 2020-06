Xiaomi libera MIUI 12 para alguns celulares; veja quais

Reprodução Xiaomi começa a distribuir MIUI 12





A Xiaomi começou a distribuir a versão estável da MIUI 12 para o Mi 9 e Mi 9T/Redmi K20 Pro. A nova interface da empresa foi anunciada no final de abril, e inicialmente estava disponível apenas pré-instalada em aparelhos como o Mi 10 Lite Zoom.

Segundo o site XDA-Developers, a atualização para o Mi 9 está sendo distribuída para os modelos europeus. A versão para o modelo "global" do Mi 9T Pro também está disponível, e chegando aos aparelhos de forma escalonada, ou seja, em pequenos grupos de aparelhos de cada vez.

Quem não quiser aguardar a atualização OTA (baixada no próprio aparelho) pode instalá-la manualmente através do modo de recuperação do aparelho, usando os links neste artigo do XDA-Developers.

Entre as novidades da MIUI 12 estão novas animações na interface, um sistema de transcrição de chamadas, uma nova versão do app Mi Health, capaz de monitorar mais tipos de atividades físicas e também o sono, e um novo sistema de gerenciamento de privacidade.