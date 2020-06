Filha do cantor Leandro lamenta 22 anos sem o pai: "Sofro com as minhas emoções"

A filha do cantor Leandro, Lyandra Costa, emocionou muitos seguidores ao postar uma foto ao lado do pai. Ela aproveitou para abrir seu coração e dizer o quanto sente falta do cantor. O artista morreu com 36 anos, em 1998, vítima de um câncer no pulmão e a morte precoce abalou a família, os fãs e seu parceiro na música, Leonardo.

Reprodução/Instagram Lyandra Costa postou foto antiga com o pai, Leandro





"22 anos sem você... o que ficou são as fotos, algumas roupas suas e com certeza o amor imortal que existe entre no?s!! Saber que um dia nos encontraremos e? reconfortante e traz paz ao meu corac?a?o. Queria tanto você aqui... sei que você também queria estar aqui, mas os planos de Deus sa?o os planos de Deus. Não vou me delongar aqui porque eu sofro com as minhas emoções. Te amo e ate? breve", escreveu Lyandra Costa, que hoje está com 24 anos.

"Eu era fã do seu pai tinha vários pôsters e revista. Guardo todos", escreveu uma seguidora na publicação de Lyandra. "Que Deus conforte sempre seu coraçãozinho", comentou outra. "É uma saudade sem fim, mas Deus nos dá forças para seguir, e o que nos conforta que eles estão sempre nos enviando amor", acrescentou mais uma.