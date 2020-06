Família encontra cobra de 2 metros na pia do banheiro; assista

Reprodução Animal teria caído do telhado da casa.

Uma família que vive na cidade de Wollongong, na Austrália , foi surpreendida pela aparição de uma cobra da espécie píton que tinha dois metros de comprimento. O animal estava na pia do banheiro da casa em que a família mora.

Segundo a rádio australiana 973 Fm, o animal estaria andando no telhado da residência e caiu dentro de uma ventilação do banheiro. A família acionou um capturador de cobras que registrou o momento em que o réptil é resgatado. Confira:

No vídeo, é possível ver o réptil rastejando em cima da pia em meio à objetos utilizados pela família. O capturador pega a cobra com as mãos, retirando-a da pia, e a leva para fora da residência. Ela será devolvida à natureza.