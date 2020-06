Igual ao Telegram: WhatsApp testa figurinhas animadas no aplicativo

Reprodução WhatsApp ganha figurinhas animadas





O WhatsApp trabalha constantemente para trazer atualizações para melhorar a experiência dos usuários na plataforma. Recentemente, o mensageiro implementou um serviço de pagamentos e adicionou a possibilidade de criar salas de videochamada para o Messenger , por exemplo.

Agora, uma das novas funcionalidades que deve chegar ao serviço em breve é a possibilidade de enviar e receber figurinhas animadas . A novidade está disponível como parte da versão beta (de testes) 2.20.194.7 para Android e 2.20.70.26 no iOS. Caso a atualização seja feita e o recurso não apareça, a recomendação é esperar até que ele esteja liberado, já que, ao que parece, a disponibilização é feita de forma gradual.

No entanto, mesmo que o recurso esteja disponível, dificilmente poderá ser usado. Isso porque, por enquanto, não há muitas figurinhas animadas disponíveis - e nem podem ser baixadas, pois a WhatsApp Store ainda não possui as versões que se mexem.

Além disso, é bastante difícil saber se o aparelho está habilitado para receber as versões animadas dos adesivos. Até o momento, a única forma conhecida é recebendo uma mensagem com algum elemento do tipo.

Assim como acontece com as versões normais, que já estão bastante populares, os usuários terão três possibilidades de adquirir os adesivos: salvar o que foi recebido, importar pacotes criados por terceiros e baixar versões da WhatsApp Store.

Por enquanto, apenas a primeira possibilidade está disponível. Os usuários podem apenas salvar, encaminhar e visualizar as figurinhas animadas recebidas. Ainda não se sabe exatamente quando as outras duas etapas estarão disponíveis e nem quando a funcionalidade chega para todos os usuários do mensageiro .