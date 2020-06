Rafa Brittes desabafa sobre saudade dos pais e da avó nesses tempos de pandemia

Na última segunda-feira (22), a apresentadora Rafa Brites usou sua conta no instagram para compartilhar uma foto ao lado de seus pais e lamentar a falta que ela sente de estar perto deles.

Reprodução/Instragram A apresentadora Rafa Brites





Rafa explica que por conta da pandemia do novo coronavírus, ela está sem ver seus pais pessoalmente há quatro meses. E diz que a pior parte é que seu filho Rocco, de três anos, fruto do relacionamento com o apresentador Felipe Andreoli, está perdendo momentos ao lado dos avôs.





"4 meses sem ver meus pais. Me dói pensar que o Rocco está crescendo e estamos perdendo esses momentos juntos", lamenta Rafa Brittes.

A apresentadora comentou que também sente saudades da avó de 95 anos, pois como ela é do grupo de risco, Rafa não sabe quando irá vê-la novamente. "Minha avó tem 95 anos... não sei quando poderei encontrá-la de uma maneira segura".

Mas, apesar da saudade, a mãe de Rocco diz que tem fé que logo tudo isso irá passar e se solidarizou com as famílias que perderam algum ente querido por causa do coronavírus.

"Sigo com fé... sei que existem pessoas em situações muito piores. 50 mil famílias que perderam seus amores. Milhões de pessoas sem renda... Eu sei....Mas, nada disso desmerece minha saudade... mesmo olhando para mundo temos que acolher nossas dores também.", encerra a apresentadora.

Rafa não está sozinha. Vários de seus seguidores mandaram seu apoio para a apresentadora e alguns compartilharam que estão passando pela mesma coisa. "Estamos juntas, Rafa! Mesma situação por aqui...Família inteira longe e em isolamento", lamenta uma de suas seguidoras.

