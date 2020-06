Plataforma de games pornô cresce 40% durante pandemia

Reprodução/Nutaku Indústria de games pornô viu seus números crescerem durante pandemia





Enquanto alguns setores da economia viram seus números caírem durante a pandemia de Covid-19 , outras lucraram com o contexto de isolamento social. Uma delas foi a industria de games pornô .



A Nutaku , uma das maiores plataformas de games pornô do mundo, viu um aumento considerável durante a pandemia. O número de usuários cresceu 40% desde janeiro, alcançando a marca de mais de 56 milhões de pessoas, conforme informa o G1.

Jorge Rosales, executivo de desenvolvimento de negócios da Nutaku, conta ao G1 que a empresa vem batendo diversos recordes. "Estamos nessa interseção perfeita entre as indústrias de jogos e de conteúdo adulto, e ambos estão crescendo", afirma.

O Brasil está entre os dez países que mais acessam a plataforma, e quem lidera a lista são os Estados Unidos.

Mais jogo ou mais pornô?

A Nutaku pertence à MindGeek, empresa dona de sites pornográficos como o Pornhub . Apesar disso, Jorge garante que a experiência de jogo vem sempre em primeiro lugar.

"As pessoas acham que nossos jogos são diferentes. Mais focados no conteúdo que na experiência de game. Isso não é verdade. Estamos procurando pelos mesmos jogos, com a mesma qualidade, que você encontraria em no mercado convencional. Essa é a chave do nosso sucesso", conta o executivo ao G1.

E, assim como no mercado convencional, a indústria de games pornô também atua com diversos tipos de jogos. No catálogo da Nutaku, com exemplo, existem games RPG , de ação, jogos mais casuais e até experiências com realidade aumentada .

Apesar da maior parte dos jogos ter temática voltada para o público hétero masculino, algumas sessões já buscam mais representatividade. Além disso, regras impostas pela plataforma tentam mitigar qualquer tipo de abuso, como o uso de personagens menores de idade.