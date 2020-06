Bruna Marquezine ameaça excluir rede social por briga de fãs

Na noite da última segunda-feira (22), Bruna Marquezine aproveitou para conversar com seus seguidores no Twitter. A atriz pediu para que os fã clubes parassem de brigar e chegou até ameaçar excluir sua conta na rede social devido às discussões.

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine





"Não vou me envolver em desentendimentos de vocês e não separo vocês em grupos. Sigo as páginas que mais me identifico por conta da interação leve, bem humorada e sem idolatria, sigo as páginas que postam conteúdos que tenho mais interesse em ver, as que sabem acompanhar e dar apoio sem cruzar limites, sem exigências e sem projetar suas vontades próprias. O que não quer dizer que não gosta das páginas e/ou pessoas que não sigo. Muito pelo contrário. Tento retribuir todo o carinho e apoio que recebo de todos e estar aberta a trocas mais reais com todos. E adoraria que parassem de vez com brigas desnecessárias e ofensas cruéis entre vocês. Isso só me afasta daqui", escreveu Bruna Marquezine .

A atriz disse que até seus familiares têm sido alvo dos ataques de alguns seguidores. "Nunca mais pense em atacar uma pessoa de dentro do fandom pela sua aparência. Como minha fã, você deveria saber o quanto eu abomino isso. E principalmente, trazendo os familiares e a vida pessoal dessas pessoas pra dentro de picuinhas frívolas."