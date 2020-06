Simone e Simaria falam sobre live com Maiara e Maraisa: "Elas não querem"

Simone e Simaria fizeram live com seus fãs pelo Instagram na noite desta segunda-feira (22) e resolveram responder a algumas perguntas. Mas, quando um seguidor pediu uma live com as sertanejas Maiara e Maraisa, a resposta das coleguinhas deu a entender que está havendo algum climão entre as duplas .

Divulgação/Instagram/Reprodução Simone e Simaria e Maiara e Maraisa





"A amiga falando pra gente fazer uma live com Maiara e Maraisa. Elas não querem. Se quiserem a gente está por aqui", disse Simone, enquanto Simaria dava risada e mandou um "louca", em reação ao que a irmã declarou. "Já soltei lá na live, vocês viram, não foi? Se quiser nós estamos por aqui, não tem tempo ruim. Somos amigas de todo mundo", continuou Simone.

Com a repercursão da resposta nas redes sociais, os fãs começaram a pedir ainda mais uma live das 4 sertanejas. O empresário Kaká Diniz, marido de Simone, comentou sobre em uma publicação ''"Seria sensacional ter as quatro juntas numa live! É só dar o ok que já preparo tudo", disse ele.





Maiara e Maraisa já fizeram a "Live das Patroas" com Marília Mendonça e se apresentam no dia 4 de julho, às 21h30. Já Simone e Simaria estarão na "Quermesse em Casa" no próximo dia 27 de junho, às 16h30. Será que vamos ver as sertanejas juntas numa live?!